Президент Украины Владимир Зеленский в июне примет участие в саммите G7 во Франции, где планирует обсудить вопросы военной дипломатии и усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Участие Зеленского в саммите G7: что известно

По информации издания, президент Украины должен присоединиться к встрече лидеров стран Большой семерки в Эвиан-ле-Бен.

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Ожидается, что участие в саммите также примут главы государств и правительств Франции, Германии, Италии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США.

Один из источников Politico сообщил, что среди тем переговоров украинской стороны будут вопросы военной дипломатии и усиления противовоздушной обороны для защиты от российских атак баллистическими ракетами.

В то же время официального подтверждения участия президента Украины или комментария организаторов саммита пока нет.

По данным СМИ, еще в марте советник президента Франции заявлял, что Владимира Зеленского не приглашали на саммит G7, который должен был состояться 15-17 июня.

Сейчас представитель Елисейского дворца, который отвечает за организацию встречи, не ответил на запрос журналистов относительно информации об участии украинского президента.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила новые внутренние российские документы политического планирования в отношении Украины и ряда других регионов.

По словам главы государства, документы касаются отношений Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Залива.

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