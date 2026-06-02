Українська розвідка отримала нові внутрішні російські документи політичного планування, які стосуються відносин України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.

Про це повідомив 2 червня президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Міністерства оборони України Олега Іващенка.

Росія намагається обмежити зв’язки України

— Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами, — наголосив президент.

За словами Зеленського, це лише підтверджує, що Україна та її партнери рухаються правильним курсом до більшої безпеки, розбудови свого суверенітету та повної нейтралізації російського впливу.

Зараз дивляться

Український президент закликав Європу активніше “підтримувати кожен із тих народів, в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу”.

— Зараз це особливо стосується Вірменії — напередодні виборів у цій країні. Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє, — зазначив він.

Зеленський впевнений, що Європа має необхідну спроможність, щоб підтримувати базові правила, які завжди гарантували й гарантуватимуть безпеку.

— Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами, — сказав глава держави.

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