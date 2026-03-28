Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час зустрічі країн Великої сімки різко розкритикував союзників за небажання підтримати американські ініціативи на тлі війни в Ірані, водночас згадавши про значну допомогу Україні.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Bloomberg.

Суперечка Рубіо та представників G7: що відомо

За даними Bloomberg, під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції Марко Рубіо заявив, що США постійно просять допомагати іншим у війні, зокрема Україні, однак не отримують взаємності, коли самі цього потребують.

Його заява пролунала на тлі обговорення ситуації навколо Ірану та безпеки в Ормузькій протоці. Зокрема, адміністрація Дональда Трампа закликала європейські країни долучитися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Втім, європейські союзники поставилися до цієї ініціативи стримано. Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль заявив, що наразі країна не отримала чіткого запиту від США і не має юридичних підстав для участі в такій операції.

Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавре наголосив, що можливе залучення європейських сил розглядатиметься лише після припинення бойових дій і виключно в оборонному форматі. Він підкреслив, що Франція не вважає цей конфлікт своєю війною і не хоче бути втягнутою у нього.

Водночас у Європі головною проблемою залишається війна в Україні, йдеться у повідомленні. Європейські лідери намагаються пов’язати обидва конфлікти, зокрема вказуючи на співпрацю Росії та Ірану.

Представники ЄС і Великобританії заявляють, що Іран постачає дрони Росії для війни проти України, а Москва, своєю чергою, підтримує Тегеран у конфлікті на Близькому Сході.

На цьому тлі Рубіо підкреслив, що Україна не є війною Америки, але США зробили найбільший внесок у її підтримку. За його словами, це питання надалі враховуватиме президент Дональд Трамп при формуванні політики щодо союзників.

Раніше в інтерв’ю Reuters президент України Володимир Зеленський заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови виходу ЗСУ за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо спростував заяву Зеленського, зазначивши, що США не вимагали від України вивести війська з Донбасу. Натомість, за його словами, надання гарантій безпеки можливе лише після завершення війни.

Пов'язані теми:

