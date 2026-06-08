Питання про те, коли закінчиться війна в Україні, залишається одним із найважливіших для українців. Останніми тижнями тема можливих переговорів та перспектив припинення бойових дій знову опинилася в центрі уваги після низки заяв української влади та міжнародних партнерів.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності активізації дипломатичних зусиль і запропонував провести прямі переговори з російським керівництвом. Водночас Україна продовжує посилювати тиск на противника не лише на фронті, а й у російському тилу.

Чи настане мир в Україні у 2026 році та чи є реальні передумови для завершення війни найближчим часом, Факти ICTV розпитали у політолога Володимира Фесенка.

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Лист Зеленського та новий етап дипломатичної боротьби

Однією з найгучніших політичних подій останнього часу став відкритий лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна із пропозицією провести зустріч і розпочати переговори щодо завершення війни.

За словами Фесенка, цей крок має значення не лише як дипломатична ініціатива. Лист став своєрідною інформаційно-політичною контратакою України.

Коли закінчиться війна в Україні: чотири можливі сценарії

Політолог Володимир Фесенко вважає, що певні можливості для початку серйозних переговорів можуть з’явитися вже восени. Водночас він закликає не плутати переговорний процес із фактичним завершенням війни.

Попри активні розмови про переговори та можливе припинення вогню, Володимир Фесенко закликає не чекати швидкого завершення війни. За його словами, зараз існує кілька варіантів розвитку подій, але далеко не всі вони передбачають швидке настання миру.

Політолог наголошує, що найреалістичнішим поки що залишається сценарій, за якого бойові дії триватимуть не лише до кінця 2026 року, а й можуть перейти у 2027-й. Коли прийде мирне життя в Україну, залежить від переговорів.

За словами експерта, саме дипломатичний процес визначатиме, чи залишиться війна в нинішньому форматі, чи сторони поступово почнуть рухатися до деескалації.

Перший сценарій: війна продовжується і після 2026 року

Перший сценарій, який Фесенко вважає одним із найбільш імовірних, передбачає продовження бойових дій без досягнення принципових домовленостей між сторонами.

У такому випадку фронт залишатиметься головним інструментом боротьби, а переговори або не дадуть результату, або відбуватимуться паралельно з війною без суттєвого впливу на ситуацію.

Політолог зазначає, що саме цей варіант сьогодні багато експертів вважають базовим. Причина полягає в тому, що Росія поки не демонструє готовності до компромісів, а Кремль усе ще розраховує покращити свої позиції військовим шляхом.

Саме тому відповідь на запитання, коли вже буде мир в Україні, наразі залишається невизначеною.

Другий сценарій: поступове припинення вогню у кілька етапів

Другий сценарій Володимир Фесенко називає майже таким самим реалістичним, як і перший.

Він не передбачає миттєвого завершення війни чи підписання великої мирної угоди. Натомість йдеться про поступову деескалацію через серію окремих домовленостей.

За словами політолога, першим кроком можуть стати домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Далі сторони можуть перейти до обмеження повітряних атак та бойових дій на морі.

Лише після цього, якщо такі домовленості працюватимуть і виконуватимуться, може з’явитися можливість для ширшого припинення вогню по всій лінії фронту.

Водночас Фесенко наголошує, що навіть у разі реалізації такого сценарію не варто очікувати ідеальної тиші. Порушення домовленостей можливі, як це відбувається в багатьох міжнародних конфліктах. Однак головна різниця полягатиме в тому, що переговори поступово почнуть переважати над військовою логікою.

Саме цей варіант розглядається як найбільш реалістичний.

Третій сценарій: велика мирна угода

Третій сценарій Фесенко називає значно менш імовірним, хоча повністю не виключає його. У цьому випадку сторони переходять до комплексних переговорів і досягають масштабної угоди щодо більшості спірних питань.

Йдеться не лише про припинення вогню, а й про обмін полоненими, вирішення гуманітарних проблем, питання безпеки, функціонування Запорізької АЕС, механізми контролю за дотриманням домовленостей та інші аспекти післявоєнного врегулювання.

При цьому територіальне питання може залишатися невирішеним протягом тривалого часу, а лінія фронту фактично перетвориться на тимчасову лінію розмежування.

За словами політолога, такий сценарій можна назвати частковою “заморозкою” війни з поступовим переходом до політичного врегулювання.

Втім, для його реалізації необхідна готовність до компромісів з обох сторін, чого поки не спостерігається.

Коли буде мир в Україні та чи можлива нова ескалація

Найбільш небезпечним варіантом розвитку подій Фесенко називає подальшу ескалацію війни.

У цьому випадку Росія може спробувати різко наростити військовий тиск через додаткову мобілізацію та відкриття нових напрямків загрози.

Серед потенційних ризиків експерт називає спроби розширення конфлікту для тиску на Україну та її союзників.

Водночас політолог підкреслює, що цей сценарій наразі не здається найбільш імовірним. Так само малоймовірним він вважає і застосування тактичної ядерної зброї, оскільки проти такого розвитку подій виступають не лише західні держави, а й Китай.

– Найгірший сценарій у цьому контексті, але найменш імовірний, на мій погляд, — це використання тактичної ядерної зброї. Це теж пропонують деякі російські прихильники війни, – каже політолог.

Коли буде мир в Україні: прогноз

Підсумовуючи, Володимир Фесенко зазначає, що перші два сценарії — продовження війни з паралельними переговорами або поступове секторальне припинення вогню — сьогодні здаються найбільш реалістичними.

Відповідаючи на питання, чи настане мир в Україні у 2026 році, експерт не дає надто оптимістичних оцінок. Він вважає, що восени може відкритися реальне вікно можливостей для переговорів, однак це ще не означатиме автоматичного завершення війни.

На його думку, навіть за сприятливих умов шлях до миру буде тривалим і складатиметься з кількох етапів. Тому українцям варто готуватися не до швидкого фіналу, а до поступової деескалації, яка може розтягнутися на місяці або навіть роки.

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