Президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.

Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зеленський підписав закон щодо російської мови

За словами Стефанчука, йдеться про закон №4699-IX.

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– Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресорки не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот, – наголосив він.

Спікер парламенту зазначив, що Україна захищає державну мову, поважає мовне та культурне різноманіття і позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав.

– Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України, – зауважив Стефанчук.

Нагадаємо, 11 жовтня 2025 року Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді виключити російську мову з переліку мов, до яких застосовується захист Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

3 грудня 2025 року парламент ухвалив законопроєкт №14120 про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Із переліку мов, що потребують захисту, було виключено російську мову.

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