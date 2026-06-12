Російська мова не під захистом в Україні: Зеленський підписав закон
- Володимир Зеленський підписав закон, який виключає російську мову з переліку захищених Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.
- Мова країни-агресорки не може користуватися інструментами захисту.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.
Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Зеленський підписав закон щодо російської мови
За словами Стефанчука, йдеться про закон №4699-IX.
– Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресорки не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот, – наголосив він.
Спікер парламенту зазначив, що Україна захищає державну мову, поважає мовне та культурне різноманіття і позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав.
– Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України, – зауважив Стефанчук.
Нагадаємо, 11 жовтня 2025 року Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді виключити російську мову з переліку мов, до яких застосовується захист Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
3 грудня 2025 року парламент ухвалив законопроєкт №14120 про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
Із переліку мов, що потребують захисту, було виключено російську мову.