Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до окремих законодавчих актів, пов’язаних з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Російська мова виключена з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Відповідний закон №14120 підтримали 264 народні депутати.

Зараз дивляться

Рада виключила російську з переліку мов, що потребують захисту

Метою ухваленого документа є узгодження норм низки українських законів із оновленим офіційним перекладом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, удосконалення термінології та актуалізація переліку мов, щодо яких застосовується режим підтримки та спеціального захисту.

Ухвалений закон приводить у відповідність назву та окремі положення закону України Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, а також норми законів Про національні меншини (спільноти) України та Про медіа відповідно до оновленого перекладу хартії.

Офіційний переклад було здійснено Міністерством закордонних справ України у січні 2024 року.

Крім того, уточнено список мов, які підпадають під режим підтримки та особливого захисту, визначений Хартією.

Згідно з оновленим перекладом, правильна назва документа – Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.

Відтепер положення Хартії поширюватимуться на такі мови: білоруську, болгарську, гагаузьку, кримськотатарську, новогрецьку, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, чеську та іврит.

У пояснювальній записці наголошується, що російська мова нині залишається найпоширенішою мовою національних меншин в Україні внаслідок багатовікового домінування, “тому немає підстав вважати, що вона є під загрозою”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.