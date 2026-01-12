У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону російської мови у приватних школах
- У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14361 про заборону російської мови у приватних закладах середньої освіти.
- Законопроєкт пропонує заборонити приватним школам використовувати мову держави-агресора для навчання.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо заборони мови країни-окупанта в приватних закладах середньої освіти.
Заборона російсько мови у закладах середньої освіти
Автори законопроєкту № 14361 зазначають, що для приватних закладів дошкільної освіти вже діє заборона на використання російської мови в освітньому процесі, тоді як у законі про повну загальну середню освіту подібна норма відсутня.
– Це створює правову неузгодженість між різними рівнями освіти та дозволяє приватним закладам середньої освіти використовувати російську мову як мову освітнього процесу, – йдеться у законопроєкті.
Тому народні депутати пропонують внести зміни до чинного положення про право приватних закладів освіти самостійно визначати мову навчання, доповнивши його винятком, який забороняє обирати мову держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом.
У пояснювальній записці ініціатори документа посилаються на журналістське розслідування Слідства.інфо.
Школа при монастирі Голосіївська пустинь
У ньому йдеться про діяльність школи Перспектива при монастирі УПС МП Голосіївська пустинь у Києві, де дітей навчають за радянськими підручниками та викладають російську мову.
За даними розслідування, у цьому закладі використовується радянська модель освіти: замість чотирьох класів початкової школи там передбачено три.
Учні навчаються за радянським підручником з арифметики 1966 року видання.
В розкладі першого класу є предмет слов’янська мова, який фактично є російською мовою.
У Службі безпеки повідомили, що в межах кримінального провадження вивчають “можливу протиправну діяльність”. Наразі триває досудове розслідування.
Державна служба якості освіти заявила, що вживатиме всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних осіб до відповідальності.
У відомстві зазначили, що за дорученням міністра освіти Оксена Лісового буде перевірено інформацію, оприлюднену журналістами.