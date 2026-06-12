Президент Владимир Зеленский подписал закон, который лишает русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков в Украине.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Зеленский подписал закон относительно русского языка

По словам Стефанчука, речь идет о законе №4699-IX.

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— Это справедливое и закономерное решение. Язык страны-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ, — подчеркнул он.

Спикер парламента отметил, что Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло.

— Это решение — о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины, — отметил Стефанчук.

Напомним, 11 октября 2025 года Кабинет министров предложил Верховной Раде исключить русский язык из перечня языков, к которым применяется защита Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

3 декабря 2025 года парламент принял законопроект №14120 об обновлении официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Из перечня языков, требующих защиты, был исключен русский язык.

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