Відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Євросоюзу – значна політична та моральна підтримка для українців.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент подякував українцям, які борються за державу, а також європейським партнерам за рішення щодо відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Зараз дивляться

– Дякую всім нашим людям, які бʼються заради України, працюють на нашу державу і допомагають захищати наші національні інтереси. І дякую всім нашим партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу – ідею того, що європейські народи можуть жити разом, вільно та в мирі.

– Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей, – зауважив президент.

Глава держави також подякував Європі за іншу допомогу, яка, за його словами, демонструє лідерство та сприяє захисту життів українців.

– Зроблено і все для відкриття наступних кластерів. Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня.

За її словами, усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів.

Він охоплює ключові цінності та принципи, на яких ґрунтується Євросоюз.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.