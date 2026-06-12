Открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз — значительная политическая и моральная поддержка для украинцев.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Зеленский о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС

Зеленский поблагодарил украинцев, которые борются за государство, а также европейских партнеров за решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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— Благодарю всех наших людей, которые сражаются ради Украины, работают на наше государство и помогают защищать наши национальные интересы. И благодарю всех наших партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу — идею того, что европейские народы могут жить вместе, свободно и в мире.

— Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит свое слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и людей, — заметил президент.

Глава государства также поблагодарил Европу за другую помощь, которая, по его словам, демонстрирует лидерство и способствует защите жизней украинцев.

— Сделано всё и для открытия следующих кластеров. Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно, — подытожил Зеленский.

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы 15 июня.

По ее словам, все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров.

Он охватывает ключевые ценности и принципы, на которых основывается Европейский Союз.

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