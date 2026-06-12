ЕС держит свое слово: Зеленский о начале переговоров по вступлению Украины
- Владимир Зеленский заявил, что открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС является значительной политической и моральной поддержкой для украинцев.
- Президент сообщил, что Украина и ЕС выполнили необходимые условия для начала переговорного процесса.
Открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз — значительная политическая и моральная поддержка для украинцев.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Зеленский о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС
Зеленский поблагодарил украинцев, которые борются за государство, а также европейских партнеров за решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
— Благодарю всех наших людей, которые сражаются ради Украины, работают на наше государство и помогают защищать наши национальные интересы. И благодарю всех наших партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы, — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу — идею того, что европейские народы могут жить вместе, свободно и в мире.
— Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит свое слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и людей, — заметил президент.
Глава государства также поблагодарил Европу за другую помощь, которая, по его словам, демонстрирует лидерство и способствует защите жизней украинцев.
— Сделано всё и для открытия следующих кластеров. Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно, — подытожил Зеленский.
Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы 15 июня.
По ее словам, все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров.
Он охватывает ключевые ценности и принципы, на которых основывается Европейский Союз.