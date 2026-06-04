Україна наблизилася до вступу в ЄС: усі держави-члени схвалили відкриття Кластера 1
- Усі країни ЄС підтримали відкриття Кластера 1 для України та Молдови.
- Кіпрське головування почало підготовку до офіційного старту переговорів.
- Україна зробила ще один крок на шляху до повноправного членства в Євросоюзі.
Україна ще на крок наблизилася до вступу в Європейський Союз: усі держави-члени підтримали відкриття Кластера 1 для Києва та Кишинева. Наразі Кіпрське головування в ЄС готує офіційне відкриття першого переговорного кластера.
Про це повідомляє Кіпрське головування в ЄС.
Що означає відкриття Кластера 1 для України та Молдови
Зазначається, що сьогодні головування Кіпру розпочало підготовку до офіційного відкриття Кластера один у переговорах про вступ України та Молдови в ЄС.
– Це знаменує важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС. У найближчі дні ми продовжуватимемо наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді щодо офіційного відкриття кластера, – йдеться у повідомленні.
Головування Кіпру наголошує, що воно, керуючись підходом, заснованим на заслугах, реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільших трансформаційних політик Європейського Союзу.
Реакція України
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що те, що усі держави-члени ЄС дали зелене світло для відкриття Кластера 1 у переговорах про вступ з Україною та Молдовою, показує, що Київ та Кишинів впевнено рухаються до своєї мети.
– Дякуємо Кіпрському головуванню в ЄС та всім членам ЄС за те, що ви йдете в ногу з часом та підтримуєте європейський вибір України, – заявила вона.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка також подякував Кіпру за “цілеспрямовані зусилля, спрямовані на просування підготовки до відкриття Кластера 1 у переговорах України про вступ до ЄС, та за непохитну підтримку європейських прагнень”.
– Ми високо цінуємо лідерство та відданість головування щодо просування цього процесу вперед. Водночас, Україна залишається повністю відданою просуванню реформ на шляху до Європи, – написав він.
Качка підсумував, що майбутнє Євросоюзу міцніше з Україною на борту і наголосив, що українці з нетерпінням чекають на продовження спільної роботи найближчими днями.
Нагадаємо, 3 червня Угорщина заявила про досягнення з Україною всеосяжної угоди щодо розширення прав угорської меншини. Відомо, що ця угода могла вплинути на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.