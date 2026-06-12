Вступ України до ЄС: фон дер Ляєн назвала дату початку переговорів
- ЄС офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня під час першої міжурядової конференції.
- Усі держави-члени ЄС погодилися відкрити перший переговорний кластер, присвячений основним цінностям і принципам Євросоюзу.
Європейський Союз офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вступ України до ЄС: коли початок переговорів
За її словами, всі держави-члени погодилися відкрити перший кластер. Він охоплює основні цінності та принципи, на яких побудований ЄС.
– Сьогодні Європейський Союз зробив великий крок вперед. Усі держави-члени домовилися відкрити перший кластер переговорів щодо приєднання з Україною та Молдовою, – зазначила глава ЄК.
Фон дер Ляєн поінформувала, що під час першої міжурядової конференції, яка відбудеться у понеділок, 15 червня, буде відкрито перший кластер, присвячений основам процесу приєднання.
Він охоплює ключові цінності та принципи, на яких ґрунтується ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інститутів.
– Це визнання рішучості, мужності та завзятої праці, виявлених обома країнами в просуванні реформ, незважаючи на величезні виклики. І сигнал про те, що пропозиція ЄС про мир, стабільність і можливості не має рівних. Розширення – це стратегічний вибір, – наголосила фон дер Ляєн.
ЄС зробив великий крок вперед – Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав рішення всіх держав-членів ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою важливим кроком уперед.
– Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основу процесу вступу, – написав він в Х.
Кошта зазначив, що цей кластер охоплює основні цінності та принципи, на яких побудовано ЄС, від “верховенства права до сильних демократичних інституцій”.
– Це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів. А також сигнал про те, що пропозиція ЄС щодо миру, стабільності та можливостей не має собі рівних. Розширення – це стратегічний вибір. Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому нашому континенті, – заявив президент Європейської ради.
На його переконання, “у світі, що характеризується зростаючою невизначеністю, більший Євросоюз відповідає нашим спільним інтересам”.
– Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС та нашою найкращою інвестицією в наше спільне майбутнє, – наголосив Кошта.