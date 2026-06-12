Європейський Союз офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вступ України до ЄС: коли початок переговорів

За її словами, всі держави-члени погодилися відкрити перший кластер. Він охоплює основні цінності та принципи, на яких побудований ЄС.

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– Сьогодні Європейський Союз зробив великий крок вперед. Усі держави-члени домовилися відкрити перший кластер переговорів щодо приєднання з Україною та Молдовою, – зазначила глава ЄК.

Фон дер Ляєн поінформувала, що під час першої міжурядової конференції, яка відбудеться у понеділок, 15 червня, буде відкрито перший кластер, присвячений основам процесу приєднання.

Він охоплює ключові цінності та принципи, на яких ґрунтується ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інститутів.

– Це визнання рішучості, мужності та завзятої праці, виявлених обома країнами в просуванні реформ, незважаючи на величезні виклики. І сигнал про те, що пропозиція ЄС про мир, стабільність і можливості не має рівних. Розширення – це стратегічний вибір, – наголосила фон дер Ляєн.

ЄС зробив великий крок вперед – Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав рішення всіх держав-членів ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою важливим кроком уперед.

– Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основу процесу вступу, – написав він в Х.

Кошта зазначив, що цей кластер охоплює основні цінності та принципи, на яких побудовано ЄС, від “верховенства права до сильних демократичних інституцій”.

– Це визнання рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів. А також сигнал про те, що пропозиція ЄС щодо миру, стабільності та можливостей не має собі рівних. Розширення – це стратегічний вибір. Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому нашому континенті, – заявив президент Європейської ради.

На його переконання, “у світі, що характеризується зростаючою невизначеністю, більший Євросоюз відповідає нашим спільним інтересам”.

– Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС та нашою найкращою інвестицією в наше спільне майбутнє, – наголосив Кошта.

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