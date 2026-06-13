У суботу, 13 червня, о 14:30 на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення після триденного блекауту.

Про це повідомляє Енергоатом.

Відновлення електропостачання на ЗАЕС: що відомо

На Запорізькій атомній електростанції відновлено зовнішнє електроживлення після чергової втрати підключення до енергомережі 10 червня.

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Станцію знову під’єднано до повітряної лінії напругою 330 кВ, яка забезпечує її власні потреби.

Це вже 19-й випадок повного або часткового блекауту на станції від початку окупації та сьомий — від початку 2026 року.

— Кожна втрата зовнішнього електроживлення створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи, — наголосили в Енергоатомі.

Водночас у відомстві підкреслюють, що стабільна робота ЗАЕС можлива лише за умови відновлення контролю України та її законного оператора над об’єктом.

Нагадаємо, 10 червня близько 21:00 тимчасово окупована Запорізька АЕС вчергове повністю втратила зовнішнє електропостачання після пошкодження енергетичної інфраструктури.

За даними МАГАТЕ, це сталося на тлі уразливості мережі та обмеженої кількості резервних ліній живлення.

Після відключення станція була повністю переведена на аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження зупинених реакторів та підтримки систем безпеки.

У МАГАТЕ неодноразово наголошували, що така залежність створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

Також зазначалося, що один із ключових елементів енергоживлення — лінія Дніпровська 750 кВ — була раніше відключена в межах домовленостей щодо ремонтів, що додатково ускладнює стабільне забезпечення станції електроенергією.

Фото: Укренерго

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