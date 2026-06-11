Запорізька АЕС знову знеструмлена: МАГАТЕ заявило про загрозу ядерній безпеці
- ЗАЕС в 19-й раз від початку війни втратила зовнішнє електропостачання та перейшла на аварійні дизель-генератори.
- МАГАТЕ заявило, що станція залишається надзвичайно вразливою через роботу лише з одним джерелом живлення.
Запорізька АЕС 10 червня близько 21:00 за місцевим часом в 19-й раз від початку повномасштабної війни повністю втратила зовнішнє електропостачання. Це сталося внаслідок обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра.
Про це йдеться у заяві, яку опублікувало МАГАТЕ.
19-й блекаут на ЗАЕС: що відомо
– Ця остання втрата резервної лінії Фероплавна-1 напругою 330 кВ сталася в той час, коли станція готується до ремонту головної лінії електропередачі Дніпровська напругою 750 кВ, – розповіли в МАГАТЕ.
Зауважимо, що ЛЕП Дніпровська 750 кВ була відключена з 24 березня цього року в рамках шостого локального перемир’я, узгодженого з обома сторонами для сприяння відновленню другого зовнішнього джерела електропостачання.
МАГАТЕ вчергове наголосило, що експлуатація станції з єдиною лінією електропередачі, що залишилася, робить її дуже вразливою до перебоїв у роботі енергомережі.
ЗАЕС наразі покладається лише на аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження шести зупинених реакторів та підтримки інших критично важливих функцій ядерної безпеки.
– Остання втрата зовнішнього електропостачання ще раз підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни, – пояснив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Водночас Міненерго України також повідомило, що під час повітряної тривоги тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів.
– Наразі станція залишається знеструмленою. Чергова втрата зовнішнього живлення на окупованій ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці, – наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, 6 червня на ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15-годинного знеструмлення. Під час блекауту станція працювала на аварійних дизель-генераторах для охолодження реакторів.
Вранці 4 червня Запорізька ТЕС потрапила під потужний обстріл, що могло створити ризики для її енергозабезпечення.
3 червня на окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут від початку повномасштабної війни.
А 31 травня експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження турбінного залу на ЗАЕС.
Фото: Укренерго