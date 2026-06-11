Запорізька АЕС 10 червня близько 21:00 за місцевим часом в 19-й раз від початку повномасштабної війни повністю втратила зовнішнє електропостачання. Це сталося внаслідок обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувало МАГАТЕ.

19-й блекаут на ЗАЕС: що відомо

– Ця остання втрата резервної лінії Фероплавна-1 напругою 330 кВ сталася в той час, коли станція готується до ремонту головної лінії електропередачі Дніпровська напругою 750 кВ, – розповіли в МАГАТЕ.

Зауважимо, що ЛЕП Дніпровська 750 кВ була відключена з 24 березня цього року в рамках шостого локального перемир’я, узгодженого з обома сторонами для сприяння відновленню другого зовнішнього джерела електропостачання.

Зараз дивляться

МАГАТЕ вчергове наголосило, що експлуатація станції з єдиною лінією електропередачі, що залишилася, робить її дуже вразливою до перебоїв у роботі енергомережі.

ЗАЕС наразі покладається лише на аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження шести зупинених реакторів та підтримки інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

– Остання втрата зовнішнього електропостачання ще раз підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни, – пояснив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Водночас Міненерго України також повідомило, що під час повітряної тривоги тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів.

– Наразі станція залишається знеструмленою. Чергова втрата зовнішнього живлення на окупованій ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці, – наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, 6 червня на ЗАЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15-годинного знеструмлення. Під час блекауту станція працювала на аварійних дизель-генераторах для охолодження реакторів.

Вранці 4 червня Запорізька ТЕС потрапила під потужний обстріл, що могло створити ризики для її енергозабезпечення.

3 червня на окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут від початку повномасштабної війни.

А 31 травня експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження турбінного залу на ЗАЕС.

Фото: Укренерго

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