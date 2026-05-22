Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення після втрати основної лінії електропостачання.

МАГАТЕ проводить переговори з Україною та Росією щодо локального припинення вогню для проведення термінових ремонтних робіт.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

З 24 березня Запорізька АЕС отримує електроживлення лише через резервну лінію 330 кВ Феросплавна-1. Водночас основна лінія 750 кВ Дніпровська залишається відключеною.

За цей час на станції тричі фіксували повне зникнення зовнішнього електропостачання.

У МАГАТЕ зазначили, що наразі тривають переговори щодо тимчасового локального перемир’я, яке має дозволити провести ремонт та зменшити ризики для ядерної безпеки.

Команда агентства, яка працює на Запорізькій АЕС, також отримала інформацію про атаки безпілотників поблизу станції та в Енергодарі, де проживає більшість працівників об’єкта.

За наявною інформацією, під час однієї з атак було застосовано до 40 дронів.

У суботу безпілотник із вибухівкою нібито впав поблизу машинного залу першого енергоблоку. Вибуху не сталося, постраждалих чи пошкоджень не зафіксували.

Команда МАГАТЕ не змогла незалежно підтвердити цей інцидент. Представники станції повідомили про нього лише через два дні, уламки дрона на той момент уже прибрали.

– Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки, – заявив Гроссі.

Нагадаємо, 5 травня Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало пошкодження після атаки на лабораторію Запорізької АЕС.

Команда МАГАТЕ відвідала лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС наступного дня після атаки безпілотника, про яку повідомили експерти агентства.

Під час огляду було виявлено пошкодження частини обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яке наразі не функціонує.

