В субботу, 13 июня, в 14:30 на временно оккупированной Запорожской АЭС возобновили внешнее электропитание после трехдневного блекаута.

Об этом сообщает Энергоатом.

Восстановление электроснабжения на ЗАЭС: что известно

На Запорожской атомной электростанции возобновлено внешнее электропитание после очередной потери подключения к сети 10 июня.

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Станция вновь подключена к воздушной линии напряжением 330 кВ, которая обеспечивает ее собственные потребности.

Это уже 19 случай полного или частичного блекаута на станции с начала оккупации и седьмой — с начала 2026 года.

— Каждая потеря внешнего электропитания создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы, — подчеркнули в Энергоатоме.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что стабильная работа ЗАЭС возможна только при условии возобновления контроля Украины и ее законного оператора над объектом.

Напомним, 10 июня около 21:00 временно оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз полностью потеряла внешнее электроснабжение после повреждения энергетической инфраструктуры.

По данным МАГАТЭ, это произошло на фоне уязвимости сети и ограниченного количества резервных линий питания.

После отключения станция была полностью переведена на аварийные дизель-генераторы для обеспечения охлаждения остановленных реакторов и поддержки систем безопасности.

В МАГАТЭ неоднократно отмечали, что такая зависимость создает серьезные риски для ядерной безопасности.

Также отмечалось, что один из ключевых элементов энергопитания — линия Днепровская 750 кВ — была ранее отключена в рамках договоренностей по ремонтам, что дополнительно усложняет стабильное обеспечение станции электроэнергией.

Фото: Укрэнерго

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