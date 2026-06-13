На ЗАЭС возобновлено внешнее электроснабжение после 19-го блекаута
В субботу, 13 июня, в 14:30 на временно оккупированной Запорожской АЭС возобновили внешнее электропитание после трехдневного блекаута.
Об этом сообщает Энергоатом.
Восстановление электроснабжения на ЗАЭС: что известно
На Запорожской атомной электростанции возобновлено внешнее электропитание после очередной потери подключения к сети 10 июня.
Станция вновь подключена к воздушной линии напряжением 330 кВ, которая обеспечивает ее собственные потребности.
Это уже 19 случай полного или частичного блекаута на станции с начала оккупации и седьмой — с начала 2026 года.
— Каждая потеря внешнего электропитания создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы, — подчеркнули в Энергоатоме.
В то же время в ведомстве подчеркивают, что стабильная работа ЗАЭС возможна только при условии возобновления контроля Украины и ее законного оператора над объектом.
Напомним, 10 июня около 21:00 временно оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз полностью потеряла внешнее электроснабжение после повреждения энергетической инфраструктуры.
По данным МАГАТЭ, это произошло на фоне уязвимости сети и ограниченного количества резервных линий питания.
После отключения станция была полностью переведена на аварийные дизель-генераторы для обеспечения охлаждения остановленных реакторов и поддержки систем безопасности.
В МАГАТЭ неоднократно отмечали, что такая зависимость создает серьезные риски для ядерной безопасности.
Также отмечалось, что один из ключевых элементов энергопитания — линия Днепровская 750 кВ — была ранее отключена в рамках договоренностей по ремонтам, что дополнительно усложняет стабильное обеспечение станции электроэнергией.
Фото: Укрэнерго