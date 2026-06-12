Удари ЗСУ по Криму: чи справді ізоляція півострова може примусити Путіна до переговорів

Протягом останніх тижнів так званий сухопутний коридор з РФ до окупованого Криму опинився під посиленими ударами ЗСУ. Наші військові прагнуть ізолювати півострів, через який Росія систематично перекидає війська, техніку та пальне своїм угрупуванням на фронті.

Як блокування півострова може вплинути на військову ситуацію та переговорний процес – Факти ICTV дізнавалися у військового експерта Івана Киричевського та політолога Володимира Фесенка.

Удари ЗСУ по мостах та шляхах сполучення

Під ударами Сил оборони України опинилася ключова транспортна артерія, яка проходить окупованими українськими територіями та з’єднує російський Ростов-на-Дону з Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Кримом уздовж узбережжя Азовського моря.

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Це так звана траса Р-280 Новоросія – критично важливий маршрут постачання російських військ через окупований Південь України. І, як пише The Guardian, дрони ЗСУ перетворюють трасу Р-280 на “дорогу смерті”.

Водночас командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявляв, що завдяки кампанії систематичних ударів по цій трасі за останні кілька тижнів рух транспорту на ній скоротився більш ніж на дві третини (на 71%).

Також Сили спеціальних операцій України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських окупантів до Криму. За допомогою дронів на маршруті Мелітополь – Чонгар українські захисники успішно знищують техніку РФ та руйнують її логістику.

Як наслідок – окупанти з 7 червня заборонили військовий вантажний трафік трасою Р-280.

Паралельно українські військові завдали серію влучних ударів по мостах, які сполучають окуповані території Херсонщини з Кримом. Через них ворог здійснював військову логістику. Зокрема, критичних пошкоджень зазнав Чонгарський міст – у ЦПД повідомляли, що його було знищено.

Як інформував командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Перун Філатов, це призвело до того, що окупанти змінили альтернативні маршрути постачання та стали перекидати необхідні засоби для забезпечення своїх військ через Армянськ. Однак, на превеликий жаль окупантів, вони і там зазнали втрат – наші військові знищили цілу колону вантажівок ворога з пальним та боєприпасами, яка прямувала цією дорогою.

Також окупанти скаржилися на ракетний удар по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою.

Крім того, за даними аналітиків ISW, українські Сили оборони вдарили по ще кількох мостах, які підтримують наземні лінії зв’язку та з’єднують окуповану територію Херсонської області з Кримом. На їх ураження також скаржилася окупаційна “влада”. Йдеться про:

мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного;

автомобільний міст у напрямку Перекоп — Армянськ;

міст у районі населеного пункту Ставки.

За оцінкою аналітиків ISW, продовження ударів ЗСУ по російських логістичних маршрутах на окупованому півдні України, ймовірно, “матиме каскадний вплив на ситуацію на полі бою та може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій”.

І на фоні ударів по логістиці та паливній інфраструктурі в окупованому Криму вже виникли серйозні проблеми з пальним. Окупаційна “влада” була змушена запровадити продаж бензину за QR-кодами, але й це не вирішило проблему. Також на півострові почала виникати нестача певних видів продуктів харчування.

Проблем у окупантів додалось і після того, як у ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема у Севастополі, Бахчисараї, Армянську, Феодосії та Керчі. Повідомлялось про пошкодження в Армянську двох автомобільних мостів на в’їзді з боку Херсонщини та на виїзді в напрямку Красноперекопська, також у Севастополі сталися перебої з постачанням пального.

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив, що мета військових – ізолювати окупований Крим від РФ уже найближчим часом:

– Ми створимо умови, які зроблять надзвичайно складним перебування в Криму, на тимчасово окупованих територіях або використання шляхів доступу до них для будь-яких військовослужбовців чи працівників оборонної промисловості, – зазначив він.

Ізоляція Криму та ситуація на фронті

Українські військові дійсно ведуть постійну роботу щодо ізоляції Криму, аби унеможливити поставки зброї, боєприпасів, пального на південний фронт. І, оскільки на півострові дуже велика концентрація російських військових об’єктів, то там постійно “вибухає”, зауважує військовослужбовець 413 полку СБС Рейд Іван Киричевський.

– Буквально куди не кинь недопалок – там і вибухне. Там є по чому працювати, і відповідно робота ведеться. І варто зауважити, що була серія ударів навіть по російським ракетним об’єктам у Криму, а це досить важка робота. І раніше це було просто неможливо, – додає військовий експерт.

Що стосується ударів ЗСУ по сухопутному маршруту та мостах до Криму, то це, дійно впливає на логістику РФ, боєздатність російського угруповання на Півдні та як наслідок на ситуацію на фронті.

– Для логістики має бути три складові – вантаж, транспорт і отримувач. А якщо немає бензину, чим ввозити – то немає логістики. Якщо немає кому ввозити, наприклад, після удару Рейда по розташуванню російських військ у Криму, то теж немає логістики, – зауважує Іван Киричевський.

Водночас він наголошує – те, що активні обговорення саме ударів по Криму та навколо півострову не відображають повного об’єму та повної широти мідлстрайків. Їхня протяжність набагато більша, ніж логістичні шляхи до Криму, що дуже добре для нас і погано для ворога.

– Вся протяжність інфраструктури, яку росіяни експлуатують по коридору з Донбасу, Приазов’я та Криму є для росіян важливою. І тут, як бачу з поточних практик – удари йдуть не тільки по Криму або по транспортним горловинам, які сполучають Крим або з російської території, або з ТОТ, а й по іншим важливим об’єктам, – зауважує експерт.

Крим як фактор у переговорах щодо припинення війни

Робота українських військових над ізоляцією Криму, безумовно, посилює наші переговорні позиції, зауважує політолог Володимир Фесенко. Інша річ, наголошує експерт, що не варто чекати негайного, швидкого ефекту, тут працюватиме накопичувальний ефект. І ось чому.

– Аби заблокувати Крим (це стосується не лише півострову, а також Херсонської, Запорізької областей, які наразі під окупацією, а також славнозвісної траси Новоросія) мало перекрити або зруйнувати шляхи через Кримський перешийок – там, де Армянськ, Чангар тощо, потрібно зробити Керченський міст непридатним для комунікації з Кримом. І я вважаю, що це буде наступна наша ціль, яка реалізовуватиметься у другій половині червня-у липні, – додає експерт.

І, враховуючи значущість Криму для Путіна, російської влади, протягом цього часу РФ посилюватиме систему захисту півострова та логістичних шляхів навколо нього.

– Але важко сказати, як вони вирішуватимуть цю проблему, тому що СБС зараз обрали дуже правильну стратегію. Вони там знищують саме системи ППО. От Роберт Бровді Мадяр в інтерв’ю Reuters сказав, що вони вже знищили більше 170 систем ППО в цьому регіоні. І це якраз створює можливість брати цей регіон під вогневий контроль, – зауважує політолог.

Водночас, якщо все ж таки вдасться ізолювати Крим, то це стане дуже вагомим результатом, потрібно буде лише забезпечити сталість характеру цієї блокади.

– Думаю, що воєнна частина цього завдання точно займе десь не менше двох місяців. Тобто наші військові до серпня-вересня намагатимуться закрити Крим повністю. І якщо це вдасться, то тоді це стане однією з передумов для початку реальних мирних переговорів, – говорить Володимир Фесенко.

Але це буде лише передумовою, каже політолог. А щоб переговори розпочалися, потрібна буде активна дипломація, у першу чергу з боку США. І, на його думку, головною проблемою буде оцінка, якими тактичними засобами, аргументами примусити Путіна до реальних мирних переговорів.

– Тому що Путін дуже впертий. І він не хоче йти на такі умови миру, які він буде сприймати для себе негативно. Тут просто тиску буде замало. Але військові аргументи та той ефект, який вони створюють має велике значення. От, наприклад, якщо до паливної кризи додасться ще й ресурсна, як-от нестача певних продовольчих товарів, то це буде серйозна проблема для Кремля. Як і початок паливної кризи у центральних регіонах РФ, – говорить Володимир Фесенко.

Водночас, не дивлячись на те, що ситуація в Криму багатьма в Росії сприймається катастрофічно, Путін цього не визнає і, ймовірно, навіть не просто у піблічному просторі, а й особисто. А якраз ступінь адекватності сприйняття кремлівським диктатором ситуації і є однією з головних проблем у переговорному процесі.

– Іноді складається враження, що він неадекватно сприймає ситуацію на фронті і ситуацію з ефективністю українських ударів по російському тилу, зокрема і по окупованих територіях. Він не готовий домовлятися. У нього ще є ілюзія, що він може виграти цю війну, – додає Володимир Фесенко.

Таким чином, удари по ключовому сухопутному маршруту та мостах до Криму є одним з визначальних факторів наступного етапу війни, оскільки ресурсна блокада півострову створює передумови для провалу російського наступу як мінімум на одному важливому напрямку – Запорізькому. А це може надати нам можливості або до контрадії, або перекидання додаткових військових ресурсів вже на Донецький напрямок.

Тож удари ЗСУ по мостах та шляхах сполучення мають, перш за все, військовий ефект, а також впливають на настрої на окупованих територіях і в російських регіонах. А це так чи інакше впливатиме на позицію Кремля і на готовність РФ до переговорів. І на це працюватиме саме накопичувальний ефект.

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