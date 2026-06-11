Сили безпілотних систем Збройних сил України готуються до масштабної кампанії, метою якої є повна логістична ізоляція тимчасово окупованого Криму від Росії шляхом масованого застосування дронів.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт (Мадяр) Бровді.

Операція по логістичній ізоляції Криму: що відомо

Посилення українських ударів безпілотниками по територіях, окупованих Росією, вже призвело до порушення військової логістики та постачання пального. У травні через це окупаційна адміністрація була змушена запровадити ліміти на пальне в Криму.

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Роберт Бровді повідомив, що внаслідок цієї кампанії рух трасою Новоросія протягом травня скоротився на понад дві третини.

Йдеться про один із ключових маршрутів забезпечення російських військ, який проходить через окупований південь України до Криму.

За словами командувача, вже за місяць Україна зможе повністю контролювати цю дорогу.

– Ми ізолюємо Крим найближчим часом, — сказав Бровді в коментарі Reuters у своїй тісній робочій кімнаті в бункері, попиваючи чорний чай і викурюючи одну сигарету за іншою.

Удари по транспортних засобах на відкритих ділянках траси він охарактеризував як “такі ж легкі, як стрілянина по куріпках у відкритому полі”.

Міністерство оборони Росії не надало відповіді на запит Reuters про коментар до цього матеріалу.

Президент РФ Володимир Путін минулого тижня визнав, що українські атаки дронами завдають шкоди, однак, за його словами, не становлять загрози для російської економіки.

Військові аналітики зазначають, що українська кампанія ударів середньої дальності по територіях, які контролює Росія, скоротила обсяги постачання на передову.

Через це темпи просування російських військ минулого місяця майже зупинилися.

Такі удари також послабили російську систему протиповітряної оборони, що відкрило можливість для дальніх атак по об’єктах нафтової інфраструктури та підприємствах з виробництва озброєнь у глибині російської території.

Бровді наголосив, що одним із його стратегічних завдань є змусити Москву перекидати війська назад, а не просувати їх уперед.

– Ми створимо умови, які зроблять надзвичайно складним перебування в Криму, на тимчасово окупованих територіях або використання шляхів доступу до них для будь-яких військовослужбовців чи працівників оборонної промисловості, – зазначив Мадяр.

За його словами, протягом року кількість бойових вильотів середньої дальності зросла у 28 разів.

Кількість ударів по цілях у глибині території Росії за цей самий період збільшилася майже в чотири рази.

Упродовж перших п’яти місяців 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем знищили 174 російські комплекси протиповітряної оборони загальною вартістю приблизно $5,4 млрд.

За словами Бровді, це дозволило розчистити шлях для ударів по інших цілях.

За понад чотири роки війни Бровді пройшов шлях від успішного зернотрейдера до одного з найрезультативніших українських військових командирів.

Після призначення на посаду командувача Сил безпілотних систем у червні минулого року 50-річний військовий активно розширює масштаби операцій цього роду військ.

Нагадаємо, Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонської області зазнав критичних пошкоджень і нині повністю непридатний для руху транспорту.

Російські окупаційні сили змушені перебудовувати логістику та шукати альтернативні маршрути постачання через Крим.

Фото: Роберт Бровді

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