Удари України по логістичних маршрутах Росії до окупованого Криму створюють “каскадний ефект” і можуть суттєво ускладнити підготовку російських наступальних операцій.

Під ударом опинилися щонайменше шість ключових мостів і транспортних артерій між Херсонщиною та Кримом, зазначають в Інституті вивчення війни (ISW).

Удари по логістичних маршрутах РФ: деталі

Аналітики оцінили нові удари по логістичних маршрутах РФ і відобразили на мапі шість мостів та автошляхів між окупованою частиною Херсонської області й Кримом, які були уражені тільки за останній тиждень.

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Йдеться, зокрема, про:

Чонгарський міст (7 та 9 червня);

міст між ​Генічеськом та Арабатською стрілкою (10 червня);

міст через Північно-Кримський канал у районі Преображенки (11 червня);

міст через Північно-Кримський канал у районі Мирного (11 червня);

автомобільний міст у напрямку Перекоп – Армянськ (11 червня);

міст у районі населеного пункту Ставки (11 червня).

Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська посилили кампанію ударів середньої дальності проти російських логістичних маршрутів на окупованому півдні України, підриваючи здатність Росії безпечно використовувати шляхи постачання з південно-західної частини Росії до окупованого Криму.

Аналітики вважають, що продовження таких атак на логістику РФ, ймовірно, “матиме каскадний вплив на ситуацію на полі бою та може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій”.

Фахівці наголошують, що російська окупаційна влада намагається якось вирішити питання погіршення ситуації з дефіцитом бензину в Криму, зокрема в Севастополі.

Однак українські сили, за даними ISW, лише посилюють ударну кампанію середньої дальності, що призводить до збільшення втрат Росії на полі бою на тлі зниження кількості набору їхніх мобілізованих.

Зауважується, що Росія створює нові та розширює наявні військові бази вздовж свого північного кордону з НАТО, ймовірно, щоб підтримати майбутні російські сили проти НАТО. Проте ISW вважає, що російські війська навряд чи зможуть провести там наземну операцію в найближчій перспективі.

Також зазначається, що Міністерство оборони Росії продовжує фабрикувати докази в межах своїх зусиль з когнітивної війни для підтримки помилкових тверджень про просування.

Тим часом українські війська нещодавно дійсно просунулися на Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, станом на 11 червня Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі повністю непридатний для руху транспорту.

9 червня гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що у Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки дронів.

7 червня рух через пункт пропуску Джанкой було призупинено після того, як дрони Сил спеціальних операцій уразили міст в районі Чонгара.

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