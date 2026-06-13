У ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України уразили важливий об’єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження нафтового об’єкта у Волгоградській області: що відомо

За даними Генштабу, українські підрозділи атакували цех підготовки та перекачування нафти поблизу населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ.

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Підтверджено влучання та пожежу на території підприємства.

У Генштабі зазначили, що цей об’єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до російських нафтопереробних підприємств та експортної інфраструктури.

Також підприємство збирає та готує нафту з Коробковського нафтогазового родовища у Волгоградській області та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській областях і Республіці Калмикія.

Які ще цілі уразили Сили оборони

Окрім нафтового об’єкта, українські військові повідомили про ураження пунктів управління противника.

Зокрема, удари були завдані по районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також під удар потрапили пункти управління підрозділів БпЛА противника у районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки Донецької області та Новомиколаївки Херсонської області.

Крім цього, Генштаб повідомив про ураження районів зосередження особового складу противника у районах:

Соледара та Успенівки Донецької області;

Голубівки Харківської області;

Привільного Запорізької області;

Колотилівки Бєлгородської області РФ;

Нових Юрковичів та Чорноземного Городка Брянської області РФ.

Напередодні, у ніч проти 12 червня, підрозділи Сил безпілотних систем також провели серію ударів по військових об’єктах противника в оперативній глибині.

Однією з головних цілей став полігон Восточний у Запорізькій області, де, за даними українських військових, проходили підготовку підрозділи РФ, які воюють на Гуляйпільському напрямку.

Також тоді українські військові повідомляли про ураження комплексу Тор-М2, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та інфраструктури підрозділів російських безпілотних систем.

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