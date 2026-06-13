В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили важный объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение нефтяного объекта в Волгоградской области: что известно

По данным Генштаба, украинские подразделения атаковали цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ.

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Подтверждено попадание и пожар на территории предприятия.

В Генштабе отметили, что этот объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к российским нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре.

Также предприятие собирает и готовит нефть с Коробковского нефтегазового месторождения в Волгоградской области и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.

Какие еще цели поразили Силы обороны

Кроме нефтяного объекта, украинские военные сообщили о поражении пунктов управления противника.

В частности, удары были нанесены по районам Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.

Также под удар попали пункты управления подразделений БпЛА противника в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Кроме этого, Генштаб сообщил о поражении районов сосредоточения личного состава противника в районах:

Соледара и Успеновки Донецкой области;

Голубовки Харьковской области;

Привольного Запорожской области;

Колотиловки Белгородской области РФ;

Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области РФ.

Накануне, в ночь на 12 июня, подразделения Сил беспилотных систем также провели серию ударов по военным объектам противника в оперативной глубине.

Одной из главных целей стал полигон Восточный в Запорожской области, где, по данным украинских военных, проходили подготовку подразделения РФ, которые воюют на Гуляйпольском направлении.

Также тогда украинские военные сообщали о поражении комплекса Тор-М2, средств противовоздушной обороны, пунктов управления и инфраструктуры подразделений российских беспилотных систем.

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