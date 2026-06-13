ВСУ поразили объект перекачки нефти в Волгоградской области и пункты управления РФ
- Силы обороны атаковали объект перекачки нефти в Волгоградской области РФ.
- На территории предприятия подтвержден пожар.
- Также поражены пункты управления и позиции подразделений БпЛА.
В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили важный объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение нефтяного объекта в Волгоградской области: что известно
По данным Генштаба, украинские подразделения атаковали цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ.
Подтверждено попадание и пожар на территории предприятия.
В Генштабе отметили, что этот объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к российским нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре.
Также предприятие собирает и готовит нефть с Коробковского нефтегазового месторождения в Волгоградской области и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.
Какие еще цели поразили Силы обороны
Кроме нефтяного объекта, украинские военные сообщили о поражении пунктов управления противника.
В частности, удары были нанесены по районам Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.
Также под удар попали пункты управления подразделений БпЛА противника в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.
Кроме этого, Генштаб сообщил о поражении районов сосредоточения личного состава противника в районах:
- Соледара и Успеновки Донецкой области;
- Голубовки Харьковской области;
- Привольного Запорожской области;
- Колотиловки Белгородской области РФ;
- Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области РФ.
Накануне, в ночь на 12 июня, подразделения Сил беспилотных систем также провели серию ударов по военным объектам противника в оперативной глубине.
Одной из главных целей стал полигон Восточный в Запорожской области, где, по данным украинских военных, проходили подготовку подразделения РФ, которые воюют на Гуляйпольском направлении.
Также тогда украинские военные сообщали о поражении комплекса Тор-М2, средств противовоздушной обороны, пунктов управления и инфраструктуры подразделений российских беспилотных систем.