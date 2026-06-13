У ніч проти 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем завдали серії ударів по військових об’єктах противника в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

СБС атакували полігон Восточний: що відомо

Однією з ключових цілей операції став полігон Восточний поблизу населеного пункту Новопетрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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За даними Сил безпілотних систем, саме тут ворог проводив підготовку особового складу та розміщував живу силу підрозділів, які беруть участь у бойових діях проти України на Гуляйпільському відтинку.

За інформацією військових, на полігоні розміщувалися:

1466 мотострілецький полк 5 армії РФ;

40 окрема бригада морської піхоти 36 армії РФ (камчатська бригада);

1461 полк 36 армії — бурятський полк територіальних військ РФ.

Командувач СБС Роберт Бровді окремо зазначив, що камчатська 40 окрема бригада морської піхоти понад рік брала участь у штурмах Вугледара та зазнала значних втрат під час боїв.

Також він звернув увагу на 1466 полк 5 армії РФ, який, за його словами, комплектувався переважно новобранцями з Приморського краю. Командувач СБС додав, що цей підрозділ раніше згадувався у контексті подій 2023 року в Запорізькій області після примушування військових до штурмових дій.

Які ще цілі уразили під час нічної операції

Окрім полігону Восточний, українські військові повідомили про ураження ще низки об’єктів противника.

У районі населеного пункту Вершина Друга Запорізької області оператори 1 окремого центру СБС заявили про ураження зенітно-ракетного комплексу Тор-М2.

У Новопетрівці Запорізької області також повідомили про ураження установки ЗУ-23.

Крім того, оператори 413 окремого полку СБС Рейд уразили розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу противника.

Окремі удари були спрямовані по інфраструктурі російських підрозділів безпілотних систем.

У районі Новоандріївки Донецької області оператори СБС уразили пункт управління БпЛА противника.

Ще один удар був завданий по пункту тимчасової дислокації підрозділу БпЛА у районі Довжанська Луганської області.

У Силах безпілотних систем наголосили, що системне ураження місць підготовки та розміщення особового складу, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та підрозділів БпЛА має знижувати здатність противника поповнювати втрати, організовувати управління та підтримувати активність на напрямках фронту.

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