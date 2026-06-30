Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі 16 шведських винищувачів Gripen E. Окрім літаків, Київ отримає необхідне обладнання, технічну допомогу та підтримку.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров.

Угода зі Швецією про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

– Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки, – зазначив президент.

Зеленський додав, що відповідно до попередніх домовленостей перші 16 винищувачів Gripen C/D Повітряні сили України отримають уже на початку 2027 року.

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Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що фахівці міністерств оборони України та Швеції разом зі шведською Адміністрацією оборонних матеріалів (FMV) виконали всю необхідну підготовчу роботу.

За його словами, співпраця України та Швеції щодо посилення захисту українського неба здійснюється за кількома напрямами.

Оперативний напрямок передбачає отримання на початку 2027 року перших 16 винищувачів Gripen C/D.

Це дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал, адаптувати необхідну інфраструктуру та посилити бойові спроможності Повітряних сил.

Стратегічний напрямок передбачає закупівлю Україною 16 винищувачів Gripen E за кошти Європейського Союзу та за підтримки Великої Британії.

Постачання цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

– Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, 28 травня під час пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський повідомив, що Україна отримає від Швеції 16 винищувачів Gripen C/D у межах військової допомоги.

Також повідомлялося, що Україна планує замовити до 20 сучасніших винищувачів Gripen E/F, використавши для цього € 2,5 млрд із позики ЄС.

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