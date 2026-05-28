Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році.

Gripen: Україна очікує на отримання винищувачів

Наприкінці вересня 2025 року заступник міністра оборони і генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підтвердив, що Україна очікує на додаткове постачання шведських винищувачів Gripen.

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо постачання українським Повітряним силам багатоцільових винищувачів Gripen. Йдеться про закупівлю 100 – 150 літаків серії E, яка зараз запускається у виробництво.

У лютому 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen.

28 травня стало відомо, що Швеція надасть 16 винищувачів Gripen, ще 20 Україна закупить. Перші постачання очікуються у 2027 році.

Характеристики Gripen: у чому особливість винищувача

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що Gripen не є дуже унікальним винищувачем. Коштує Gripen трішки дешевше, ніж F-16, але й менший від нього за розмірами.

Через це він витрачає менше пального, але й має менше бойове навантаження, яке він може на себе набирати. Це – непоганий літак, може брати вагу трохи більшу, ніж 5 т (бойове навантаження), а F-16 – майже 8 т. Це – суттєва різниця.

Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць.

Перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні: Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невеличка (обліковується одиницями, десь 13, десь – 15 штук).

У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших (наприклад, F-16). Це активна фазована решітка, двигун, радіус.

Та загалом, всі літаки країн НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 і т.д), які стоять на озброєнні країн, які є членами Альянсу, кращі, ніж будь-які літаки РФ. Навіть – найсучасніші.

Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.

Крім того, як заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції 28 травня, Gripen допоможуть боротися з російськими керованими авіабомбами, оскільки у них є відповідний для цього комплект озброєнь.

Характеристики JAS 39E / F Gripen

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1 500 км.

