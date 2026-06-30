Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 шведских истребителей Gripen E. Помимо самолетов, Киев получит необходимое оборудование, техническую помощь и поддержку.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров.

Соглашение со Швецией о закупке 16 истребителей Gripen E

— Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, — отметил президент.

Зеленский добавил, что в соответствии с предыдущими договоренностями первые 16 истребителей Gripen C/D Воздушные силы Украины получат уже в начале 2027 года.

Сейчас смотрят

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что специалисты министерств обороны Украины и Швеции совместно со шведской Администрацией оборонных материалов (FMV) выполнили всю необходимую подготовительную работу.

По его словам, сотрудничество Украины и Швеции по усилению защиты украинского неба осуществляется по нескольким направлениям.

Оперативное направление предусматривает получение в начале 2027 года первых 16 истребителей Gripen C/D.

Это позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать необходимую инфраструктуру и усилить боевые возможности Воздушных сил.

Стратегическое направление предусматривает закупку Украиной 16 истребителей Gripen E за средства Европейского союза и при поддержке Великобритании.

Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

— Помимо самолетов, Украина получит необходимое оборудование, логистическую и техническую поддержку. Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции, — отметил Федоров.

Напомним, 28 мая во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский сообщил, что Украина получит от Швеции 16 истребителей Gripen C/D в рамках военной помощи.

Также сообщалось, что Украина планирует заказать до 20 более современных истребителей Gripen E/F, использовав для этого € 2,5 млрд из займа ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.