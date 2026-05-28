Швеція передає Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/.

Україна та Швеція домовилися про постачання Gripen

Президент Володимир Зеленський під час спільної з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції підтвердив, що Україна отримає 16 старіших моделей у якості допомоги.

Крім того, Україна замовить “до 20” шведських винищувачів, витративши 2,5 млрд євро з 90 млрд євро кредиту, наданого ЄС.

Голова нашої держави заявив, що отримані літаки допоможуть боротися проти російських керованих авіабомб, оскільки вони мають відповідний для цього комплект озброєнь.

– Таким чином це посилить українську ППО і повітряний захист Європи. Українські пілоти вже літали на винищувачах Gripen, і ви казали нам, що це надзвичайно велика зміна, — додав зі свого боку шведський прем’єр.

Постачання має відбутися на початку 2027 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 травня, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон приймає президента України Володимира Зеленського під час його візиту до авіафлотилії F16 в Уппсалі.

