Удар по аеродрому Бельбек у Криму: ГУР показало знищення МіГ-29
- Головне управління розвідки повідомило про знищення російського винищувача МіГ-29 під час удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
- Під час операції українські розвідники також уразили аеродромну пускову установку, яка в момент атаки обслуговувала бойовий літак російських військ.
Атака на аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму завершилася значними втратами для російської авіації. За даними ГУР Міноборони, унаслідок удару було знищено російський винищувач МіГ-29 та аеродромну пускову установку, яка обслуговувала бойовий літак окупантів.
Атака на аеродром Бельбек у Криму: що відомо
Зазначається, що у ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму і внаслідок операції знищили російський винищувач Міг-29.
– Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів, – сказано в повідомленні.
Також оборонці опублікували ексклюзивне відео ураження від майстрів ГУР і наголосили, що Крим – це Україна, тож збройна боротьба триває.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється про вибухи в Керчі, Джанкої та Красноперекопську, а також пожежі на низці об’єктів.