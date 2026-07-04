Атака на аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму завершилася значними втратами для російської авіації. За даними ГУР Міноборони, унаслідок удару було знищено російський винищувач МіГ-29 та аеродромну пускову установку, яка обслуговувала бойовий літак окупантів.

Атака на аеродром Бельбек у Криму: що відомо

Зазначається, що у ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму і внаслідок операції знищили російський винищувач Міг-29.

– Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів, – сказано в повідомленні.

Також оборонці опублікували ексклюзивне відео ураження від майстрів ГУР і наголосили, що Крим – це Україна, тож збройна боротьба триває.

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Нагадаємо, у ніч проти 4 липня лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється про вибухи в Керчі, Джанкої та Красноперекопську, а також пожежі на низці об’єктів.

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