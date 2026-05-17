Сили оборони України уразили у тимчасово окупованому Криму інфраструктуру та засоби протиповітряної оборони військового аеродрому Бельбек.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження ППО військового аеродрому Бельбек у Криму

Фахівці Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із Силами оборони України відпрацювали по інфраструктурі та засобах ППО військового аеродрому Бельбек у Криму.

За інформацією Служби безпеки України, під удари потрапили:

зенітний комплекс Панцирь-С2;

ангар із радаром до комплексу С-400;

система керування безпілотниками Оріон;

наземна станція керування дронами Форпост;

пункт передачі даних земля–повітря;

диспетчерська вишка;

ангар на аеродромі Бельбек.

Очільник СБУ Євгеній Хмара стверджує, що такі спецоперації мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу Росії.

За його словами, ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості Російської Федерації продовжувати війну проти України.

На думку очільника СБУ, ці удари демонструють, що навіть нібито найзахищеніша Московська область насправді не може бути безпечною, попри заяви російської пропаганди.

Водночас Хмара наголосив, що СБУ та Сили оборони України продовжуватимуть проводити високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари досягли Московської області РФ, попри найвищу концентрацію російської протиповітряної оборони.

Як повідомили у Службі безпеки України, у Московській області Росії уражено:

завод Ангстрем, який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США;

Московський нафтопереробний завод;

нафтоперекачувальні станції Сонєчногорська та Володарськоє.

