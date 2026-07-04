Атака на аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму завершилась значительными потерями для российской авиации. По данным ГУР Минобороны, в результате удара были уничтожены российский истребитель МиГ-29 и аэродромная пусковая установка, обслуживавшая боевой самолет оккупантов.

Атака на аэродром Бельбек в Крыму: что известно

Отмечается, что в ночь с 25 на 26 июня 2026 года специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму и в результате операции уничтожили российский истребитель МиГ-29.

– Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку – в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов. Ориентировочные убытки агрессора могут составить десятки миллионов долларов, – говорится в сообщении.

Также защитники страны опубликовали эксклюзивное видео поражения, нанесённого специалистами ГУР, и подчеркнули, что Крым — это Украина, поэтому вооруженная борьба продолжается.

Сейчас смотрят

Напомним, в ночь на 4 июля в временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Сообщается о взрывах в Керчи, Джанкое и Красноперекопске, а также о пожарах на ряде объектов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.