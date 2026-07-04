У ніч проти 4 липня лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється про вибухи в Керчі, Джанкої та Красноперекопську, а також пожежі на низці об’єктів.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Нічна атака на Крим 4 липня: що відомо

За даними моніторингового Telegram-каналу Кримський вітер, у Керчі після нічної атаки зафіксовано пожежу на поромному терміналі Крим. Займання підтверджують супутникові знімки. Вночі жителі міста повідомляли про численні вибухи, стрілянину та проліт дронів.

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Партизанський рух АТЕШ також заявив, що під ударом опинилися поромний термінал Крим та низка інших об’єктів на півострові. Зокрема, атаковано військовий аеродром у Джанкої.

За інформацією Кримського вітру, на території аеродрому в Джанкої зафіксовано пожежу. Супутникові дані вказують на теплові осередки в місцях, де раніше стояв зенітний ракетний комплекс С-300. Також один із очевидців стверджує, що під час атаки начебто були уражені два ангари та військова техніка.

Ще одна пожежа, за даними моніторингової групи, виникла в Красноперекопську. Там горить електропідстанція ПС 35 кВ Полімер. Крім того, ще один осередок займання зафіксували поблизу залізничних колій.

Під час нічної атаки рух Керченським мостом тимчасово перекривали. Причини офіційно не уточнювалися.

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