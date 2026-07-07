Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали угоду про співпрацю у сфері дронів Drone Deal під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Угода щодо дронів між Україною та Нідерландами: що відомо

– Підписали з премʼєр-міністром (Робом Єттеном, – Ред.) повноцінну угоду про співпрацю у сфері дронів – Drone Deal. Буде ще більше можливостей для спільного виробництва і розвитку технологій, і головне – системності в обміні експертизою та експорті зброї, – зазначив Зеленський.

Президент висловив подяку Нідерландам за підтримку, “яка допомогла захистити і підтримати тисячі життів наших людей від російських ударів”.

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Секретар РНБО Рустем Умєров додав, що Нідерланди стали восьмою країною, яка приєдналася до Drone Deal.

За його словами, угода відкриває нові можливості для спільного виробництва, розвитку інноваційних оборонних технологій, системного обміну експертизою та експорту українських рішень, перевірених у реальних бойових умовах.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що угода щодо дронів з Україною створює основу для широкого та структурного співробітництва між державами у сфері спільного виробництва безпілотників, а також для розширення взаємодії в оборонній галузі.

За словами прем’єра Нідерландів, Drone Deal дозволить країнам навчатися одна в одної, обмінюватися інноваціями та спільно нарощувати виробництво.

– Наша підтримка України дає результати і залишається життєво важливою. Ми маємо не здаватися і продовжувати посилювати тиск на Росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи, – додав він.

Україна і Данія підписали Drone Deal

Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблену співпраці в галузі безпеки та оборони (Drone Deal).

– Підписали з Данією угоду у форматі Drone Deal. Це вже дев’ята така угода для України, і важливо, що все більше партнерів приєднується до цього формату, який відкриває більше можливостей для спільного оборонного виробництва, обміну експертизою, прозорості в експорті зброї, – наголосив глава держави.

Зеленський подякував Данії і особисто Метте Фредеріксен “за цей крок у посиленні спільного захисту”.

Нагадаємо, сьогодні на полях саміту НАТО в Анкарі Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також підписали угоду про стратегічне співробітництво між країнами Drone Deal.

Drone Deal — це формат багаторічної програми міжнародного співробітництва, який дає Україні можливість масштабувати експорт власних технологій і залучати інвестиції в оборонно-промисловий комплекс.

Проєкт передбачає спільне виробництво озброєння та фінансову підтримку української оборонної промисловості в обмін на унікальний бойовий досвід.

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