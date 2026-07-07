Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере дронов Drone Deal во время встречи на полях саммита НАТО в Анкаре.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Соглашение по дронам между Украиной и Нидерландами: что известно

— Подписали с премьер-министром (Робом Еттеном, — Ред.) полноценное соглашение о сотрудничестве в сфере дронов – Drone Deal. Будет еще больше возможностей для совместного производства и развития технологий, и главное – системности в обмене экспертизой и экспорте оружия, — отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность Нидерландам за поддержку, “которая помогла защитить и поддержать тысячи жизней наших людей от российских ударов”.

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Секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что Нидерланды стали восьмой страной, присоединившейся к Drone Deal.

По его словам, соглашение открывает новые возможности для совместного производства, развития инновационных оборонных технологий, системного обмена экспертизой и экспорта украинских решений, проверенных в реальных боевых условиях.

Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен заявил, что соглашение по дронам с Украиной создает основу для широкого и структурного сотрудничества между государствами в сфере совместного производства беспилотников, а также для расширения взаимодействия в оборонной сфере.

По словам премьер-министра Нидерландов, Drone Deal позволит странам учиться друг у друга, обмениваться инновациями и совместно наращивать производство.

— Наша поддержка Украины дает результаты и остается жизненно важной. Мы должны не сдаваться и продолжать усиливать давление на Россию. Это имеет решающее значение для Украины и для безопасности Европы, – добавил он.

Украина и Дания подписали Drone Deal

Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны (Drone Deal).

— Подписали с Данией соглашение в формате Drone Deal. Это уже девятое такое соглашение для Украины, и важно, что все больше партнеров присоединяется к этому формату, который открывает больше возможностей для совместного оборонного производства, обмена экспертизой, прозрачности в экспорте оружия, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Данию и лично Метте Фредериксен “за этот шаг в усилении совместной защиты”.

Напомним, сегодня на полях саммита НАТО в Анкаре Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал также подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между странами Drone Deal.

Drone Deal — это формат многолетней программы международного сотрудничества, который дает Украине возможность масштабировать экспорт собственных технологий и привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс.

Проект предусматривает совместное производство вооружения и финансовую поддержку украинской оборонной промышленности в обмен на уникальный боевой опыт.

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