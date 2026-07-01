Україна та Європейський Союз протягом наступних шести місяців можуть досягти реального прогресу щодо Drone Deal.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у промові під час церемонії відкриття ірландського головування в Раді Європейського Союзу.

Зеленський про Drone Deal між Україною та ЄС

На думку Зеленського, протягом наступних шести місяців можна досягти реального прогресу щодо Drone Deal, яку Україна запропонувала ЄС.

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Водночас українська сторона уклала хорошу кількість двосторонніх угод і налагодила ширші партнерства з європейськими країнами, які можуть сприяти ширшому застосуванню нових українських оборонних технологій.

Зокрема, йдеться про безпілотні та антидронові системи, які вже довели свою ефективність, заявив Зеленський.

– Сьогодні кожній країні потрібні сучасні засоби щонайменше для моніторингу та захисту власного повітряного простору й морських кордонів, – стверджує він.

Як зазначив президент, зараз просто неможливо гарантувати безпеку без українського досвіду та безпекової експертизи, випробуваних у сучасній війні.

За його словами, особливо це стосується протиповітряної оборони та морської безпеки.

Формат угод Drone Deal відкриває можливості для експорту українських безпілотників, спільного виробництва озброєння та активного обміну бойовим досвідом із міжнародними партнерами.

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