США можуть передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Ліцензія США для України на виробництво Patriot

– Мені прошепотіла “одна пташка”, що ми дамо вам ліцензії. Ми покажемо, як це робити, – сказав Трамп.

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