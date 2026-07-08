Уряд Норвегії оголосив про виділення ще 3 млрд норвезьких крон, або близько $306 млн, на зміцнення української протиповітряної оборони.

Норвегія виділяє понад $300 млн на посилення ППО України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Україна щодня протистоїть російським атакам, зокрема ударам по цивільному населенню, містах та критичній енергетичній інфраструктурі, інформує пресслужба норвезького уряду.

За його словами, українська ППО ефективно збиває більшість дронів і крилатих ракет, однак потребує посилення захисту від балістичних ракет. Саме це він назвав одним із найнагальніших пріоритетів України.

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Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою замовить нові ракети-перехоплювачі для систем Patriot безпосередньо у виробника в США.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік наголосив, що Росія вдень і вночі запускає в Україну сотні безпілотників та ракет. А Patriot є високоефективною системою, здатною протидіяти широкому спектру загроз, зокрема балістичним ракетам.

У норвезькому уряді зазначили, що у 2023–2025 роках країна вже надала Україні підтримку у сфері ППО на 30 млрд норвезьких крон. Також Норвегія планує значне фінансування для зміцнення української протиповітряної оборони у 2026 році.

Перед початком саміту НАТО в Анкарі Стере заявив, що оборонні витрати Норвегії нині становлять 4,7% ВВП, з яких 3,17% спрямовуються безпосередньо на оборону.

Він також підкреслив необхідність подальшої підтримки України, наголосивши, що в критичний момент вона має отримати можливість продовжувати захищатися.

Стере додав, що важливо досягти припинення вогню, а також справедливого і тривалого миру для України. Водночас він висловив упевненість, що США збережуть військову присутність у Європі, попри дискусії щодо можливого скорочення американського контингенту.

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