США могут передать лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лицензия США для производства Patriot

– Мне прошептала “одна птичка”, что мы дадим вам лицензии. Мы покажем, как это делать, – сказал Трамп.

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