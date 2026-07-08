Юлия Захарченко, редактор ленты
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Трамп допускает, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет для Patriot
США могут передать лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лицензия США для производства Patriot
– Мне прошептала “одна птичка”, что мы дадим вам лицензии. Мы покажем, как это делать, – сказал Трамп.
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