У Львові ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних стався конфлікт, унаслідок якого група людей пошкодила та перекинула службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, а також голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Інцидент із ТЦК у Львові

Правоохоронці розслідують інцидент, а в ТЦК анонсували службову перевірку дій своїх військовослужбовців.

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За інформацією ТЦК, близько 21:30 на проспекті Червоної Калини військовослужбовці спільно з працівниками Національної поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку як порушник правил військового обліку з 12 червня 2026 року. Його доставили до територіального центру комплектування, а згодом направили на проходження військово-лікарської комісії.

Водночас інша група оповіщення, яка залишилася на місці, опинилася в оточенні невідомих осіб. За даними ТЦК, люди поводилися агресивно, пошкодили службовий транспорт, після чого перекинули автомобіль.

На місце прибули правоохоронці. У ТЦК зазначили, що всім обставинам інциденту буде надано правову оцінку, а винних притягнуть до відповідальності відповідно до закону.

У ТЦК наголосили, що саме Росія зацікавлена у розпалюванні внутрішніх конфліктів в Україні та закликали громадян не піддаватися на провокації, не перешкоджати законній діяльності військовослужбовців і поліції.

Своєю чергою начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями через ситуацію з блокуванням автомобілів ТЦК на Сихові.

За його словами, першочерговим завданням є забезпечення громадського порядку, а всі особи, які вчиняли правопорушення, зокрема, перешкоджали діяльності військовослужбовців, мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців під час оповіщення чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку.

18 червня повідомлялося, що на Хмельниччині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині поблизу районного ТЦК у Летичеві.

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