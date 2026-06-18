Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині поблизу територіального центру комплектування на Хмельниччині.

Стрілянина поблизу ТЦК на Хмельниччині

Поліція та прокуратура Хмельницької області повідомляють, що, за даними слідства, інцидент стався ввечері 17 червня біля Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у селищі Летичів.

Попередньо встановлено, що 31-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до установи з автоматичною зброєю, яку раніше задекларував відповідно до вимог законодавства.

Зараз дивляться

Під час конфлікту з військовослужбовцями він здійснив кілька пострілів у напрямку огорожі адміністративної будівлі, після чого залишив місце події.

– Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік прийшов до місцевого ТЦК та СП, дістав із рюкзака автоматичну зброю та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Після цього він зник з місця події, – інформує поліція.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його.

У нього вилучено автомат, два магазини та 55 набоїв.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.