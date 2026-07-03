Реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки найближчим часом представлять на розгляд Кабінету міністрів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков.

Реформа ТЦК

За його словами, Міністерство оборони вже завершує підготовку відповідних змін.

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– Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом готується її представлення на уряді, — сказав Шкураков.

У Міноборони раніше повідомляли, що трансформація системи мобілізації та рекрутингу стане другим етапом масштабної військової реформи. Заступник міністра оборони Мстислав Банік ще 15 червня заявляв, що відповідні зміни планують реалізувати найближчим часом.

Перший етап реформи вже стартував.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, перший етап передбачає комплексне оновлення системи проходження військової служби. Зокрема, йдеться про запровадження нових форматів контрактів, визначення чітких строків служби та підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців.

Наступний етап має охопити комплексне реформування процесів рекрутингу та мобілізації, зокрема й роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Подробиць майбутньої реформи в Міністерстві оборони наразі не розкривають.

Що саме передбачатиме реформа ТЦК, читайте на Фактах ICTV.

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