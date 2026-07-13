Президент Франції Еммануель Макрон заявив про досягнення домовленостей щодо ліцензійного виробництва в Україні керованих авіабомб AASM, зенітних ракет Aster 30 та крилатих ракет Scalp.

Він додав, що Франція передасть Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках.

Про це Макрон повідомив на пресконференції на Коаліції охочих у понеділок, 13 липня.

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Ліцензійні угоди на виробництво зброї в Україні

– Також передаються радіолокаційні системи разом із додатковими ракетами. І ми домовилися про ліцензійні угоди на нові можливості A2SM, Aster 30 та Scalp, що дозволить нам набагато швидше створювати ці можливості з нашими українськими партнерами та на українській землі, – зазначив французький президент.

За словами Макрона, сторони також досягли домовленостей щодо “кількох інших, більш конфіденційних питань”.

Президент Франції зауважив, що Україна має невідкладні потреби, насамперед у сфері протиракетної оборони.

Він також звернув увагу на участь у зустрічі представників оборонної промисловості, зазначивши, що це “дозволило і продовжуватиме дозволяти дуже конкретне прискорення розвитку протиракетної оборони України”.

– По-перше, продовжуючи надавати Україні можливості, необхідні для захисту її повітряного простору, цивільного населення та критичної інфраструктури, а по-друге, дозволяючи виробництво нових можливостей за ліцензією. Президент Трамп вже оголосив про це щодо виробництва перехоплювачів для батарей Patriot. Ми вирішили зробити це для ракет Aster, якими озброєні системи Sampt, які ми розробляємо разом з Італією, і кілька інших країн уклали ліцензійні угоди, – розповів Макрон.

Він наголосив на необхідності поєднання “наших сильних сторін та досвіду для розробки нових можливостей”, що є головною метою проєкту FREJYA.

Макрон також зауважив, що Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale, перші з яких мають з’явитися в українському небі вже у 2028-2029 роках.

– Підготовка пілотів розпочнеться вже найближчими місяцями, – додав він.

Нагадаємо, 13 липня Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.

Лідери держав зазначили, що визнають унікальний досвід України, отриманий під час протидії російській агресії.

Декларація про створення коаліції передбачає спільну роботу європейських держав над формуванням єдиних оперативних вимог, створенням спільних технічних робочих груп, визначенням механізмів управління, а також розробкою дорожньої карти для досягнення перших оперативних спроможностей коаліції.

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