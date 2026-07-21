Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті міської влади.

Андрій Ткачов тимчасово очолив КМВА

Документ про тимчасове виконання обов’язків начальника адміністрації Андрій Ткачов підписав 16 липня.

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До призначення він обіймав посаду першого заступника колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Новий тимчасовий керівник Київської міської військової адміністрації має досвід роботи у сфері державного управління та цивільної безпеки.

У 2015-2021 роках Ткачов займався реформою поліції. Він працював у Державній службі з безпеки на транспорті, де очолював Департамент державного контролю.

У 2022 році Ткачов добровільно долучився до лав Сил оборони України.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Відповідний указ №615/2026 був оприлюднений на сайті президента України.

Тимур Ткаченко очолив Київську міську військову адміністрацію 31 січня 2026 року. Таким чином, він перебував на посаді близько п’яти з половиною місяців.

Причини такого кадрового рішення невідомі.

Фото: КМВА

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