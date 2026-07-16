Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Відповідний указ №615/2026 оприлюднений на сайті президента України.

Звільнення Тимура Ткаченка: що відомо

– Відповідно до статті 4 Закону України Про правовий режим воєнного стану звільнити Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації, – йдеться в указі.

Тимур Ткаченко очолив Київську міську військову адміністрацію 31 січня 2026 року. Таким чином він перебував на посаді близько п’яти з половиною місяців.

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Причини такого кадрового рішення наразі невідомі.

Також не повідомляється, хто виконуватиме обов’язки начальника КМВА або кого президент планує призначити на цю посаду.

Звільнення Тимура Ткаченка відбулося на тлі масштабних кадрових змін у секторі безпеки та виконавчій владі.

Раніше стало відомо, що після призначення Івана Вигівського міністром внутрішніх справ тимчасово виконувати обов’язки голови Національної поліції буде його перший заступник Максим Цуцкірідзе.

Крім того, після переходу Євгенія Хмари на посаду виконувача обов’язків міністра оборони обов’язки голови СБУ, за даними ЗМІ, виконуватиме перший заступник Олександр Поклад.

Фото: Тимур Ткаченко

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