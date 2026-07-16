Президент України Володимир Зеленський окреслив головні завдання нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким.

Про це глава держава заявив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський назвав головні завдання нового уряду

Президент повідомив, що новий уряд на чолі із Сергієм Корецьким уже розпочав роботу.

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За словами Зеленського, сильною стороною нового прем’єр-міністра є досвід управління державними енергетичними компаніями.

– Він прийшов в Укрнафту, він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – Укрнафта завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. Нафтогаз пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом, – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що одним із головних завдань уряду є повна підготовка країни до наступного опалювального сезону.

– За будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду, – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжить максимально інвестувати у розвиток далекобійних можливостей. За його словами, це необхідно для того, щоб ускладнити Росії ведення наступальних дій та затягування війни.

Окремим напрямком роботи нового Кабміну Зеленський назвав взаємодію з міжнародними партнерами.

– Будуть зміни також в роботі з партнерами: потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей, – наголосив президент.

Напередодні у фракції Слуга народу повідомили, що новий уряд на чолі із Сергієм Корецьким збереже частину чинних міністрів, зокрема Дениса Шмигаля, Сергія Марченка, Віктора Ляшка, Матвія Бідного та Андрія Сибігу.

Також планується реорганізація окремих міністерств. Зокрема, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства мають розділити на два окремі відомства, а Міністерство відновлення — на Міністерство регіонів і Міністерство інфраструктури.

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