Тегеран уже фактически участвует в войне против Украины, поскольку передал России тысячи ударных дронов Shahed и технологии их производства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, комментируя угрозы Ирану.

Зеленский об угрозах Ирана

Журналисты спросили президента, видит ли он риск прямого нападения Ирана на Украину на фоне заявлений Тегерана.

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В ответ Зеленский отметил, что фактически Иран уже напал на Украину, предоставив России беспилотники Shahed, а впоследствии и лицензии на их производство.

— Если Иран с первого года войны дал России новую базу, новые технологии — беспилотники Shahed, поставил тысячи этих дронов, а потом передал еще и лицензии на производство — разве это не нападение на нас? Думаю, что да, — сказал президент.

По его словам, Украина не стремится открывать новый фронт, но не может игнорировать очевидные факты.

Также Зеленский подчеркнул, что Иран и Северная Корея уже участвуют в войне против Украины, поставляя России вооружение и другую военную помощь.

— Мы не можем доверять этим людям, — подытожил глава государства.

Президент добавил, что Украина должна быть готова к возможному усилению угроз.

Напомним, что накануне Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море, в результате которого, по утверждению Тегерана, погиб один моряк, еще один получил ранения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна ответит на этот удар, назвав действия Украины грубым нарушением Устава ООН.

В то же время иранские СМИ начали публиковать угрозы нанести по Украине баллистические удары в ответ на заявления президента Владимира Зеленского.

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