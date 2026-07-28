Польща не має претензій до України: у Варшаві різко відповіли Путіну
- У МЗС Польщі заперечили заяви Путіна про нібито участь Варшави у майбутньому розділі України та назвали їх спробою посварити союзників.
- Польська сторона наголосила, що не має і не матиме територіальних претензій до України.
Міністерство закордонних справ Польщі категорично спростувало заяви очільника Кремля Володимира Путіна про нібито участь Варшави у майбутньому розділі України.
Про це у соцмережі Х повідомив речник польського МЗС Мачей Вевюр.
У Варшаві назвали заяви Кремля провокацією
За словами Мачея Вевюра, слова Путіна є “цинічною спробою спровокувати протистояння між союзниками”.
– Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України, – наголосив представник польського зовнішньополітичного відомства.
Вевюр підкреслив, що позиція Варшави залишається незмінною – Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
– Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви, – заявив речник МЗС Польщі.
Що сказав Путін про західні землі України
Раніше російський правитель заявив, що Україна нібито “рано чи пізно” втратить західні території.
– Те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно – може, не завтра, не післязавтра, рік, два, 10, 15 – але все історично стане на свої місця, – стверджував Путін.
У Кремлі неодноразово поширювали заяви, які українська та міжнародна спільнота розцінювали як спроби виправдати агресію Росії та посіяти розбіжності між країнами-партнерами України.
Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія за десять днів отримала дипломатичні демарші від трьох держав.
У СЗР вважають, що це свідчить про посилення міжнародної ізоляції Росії.