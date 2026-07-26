Протягом останніх десяти днів Росія отримала дипломатичні демарші від Індії, Азербайджану та Ботсвани.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Індія, Азербайджан і Ботсвана висловили протести Росії: що відомо

За даними СЗР, Індія висловила занепокоєння після російського ракетного удару по суховантажу MV Golden Leo, який виходив із порту Одеси. Внаслідок атаки загинули четверо громадян Індії.

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У Міністерстві закордонних справ Індії передали російській стороні рішучий протест, наголосивши, що удари по комерційних суднах і загибель цивільних є неприйнятними.

Азербайджан, своєю чергою, вручив Москві ноту протесту через російську атаку на автозаправну станцію компанії SOCAR у Миколаївській області. Баку вимагав провести всебічне розслідування та забезпечити дотримання міжнародних зобов’язань щодо захисту цивільних об’єктів.

Крім того, Ботсвана виступила з офіційною заявою через зростання випадків, за її даними, обманного вербування громадян країни для участі у війні проти України на боці Росії.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що дипломатичні демарші трьох держав демонструють подальшу втрату Росією міжнародного впливу.

На думку розвідки, протест Індії ускладнює для Москви реалізацію її політики “розвороту на Схід”, тоді як позиція Азербайджану свідчить про ослаблення російського впливу на Південному Кавказі. У СЗР також звернули увагу на заяву президента Азербайджану про готовність країни повністю замінити Росію на європейському нафтогазовому ринку.

Щодо заяви Ботсвани, у відомстві вважають, що вона свідчить про кадрові проблеми російської армії та посилює міжнародну критику дій РФ.

У СЗР підсумували, що агресивна політика Росії дедалі більше відштовхує іноземних партнерів та посилює її міжнародну ізоляцію.

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