Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити повномасштабну війну РФ проти України.

Токаєв про заклик до Путіна щодо завершення війни

Під час зустрічі з Путіним у російському Омську президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Астана завжди з повагою ставилася до українського народу, його мови та культури.

За словами Токаєва, йому надходить багато сигналів з Європи та США, який стосується продовження війни РФ проти України.

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– Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла багатьом, зокрема, нам, – стверджує він.

Токаєв вважає, що Путін нібито проявив максимум дипломатичної гнучкості під зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

– Це просто моя скромна думка, якщо до мене звертаються. Можливо, цей конфлікт вже варто заморозити та повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів, – заявив Токаєв.

Як зазначив президент Казахстану, необхідно рухатися у бік довгоочікуваного миру під гарантіями великих країн, зокрема, йдеться і про Російську Федерацію.

На думку Токаєва, війну треба зупиняти, тому що вона нібито відбувається на руку і на радість противникам як Росії, так і України.

Джерело : Радио Свобода

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