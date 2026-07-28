Центр протидії дезінформації зафіксував масовану інформаційну атаку на головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це повідомили у ЦПД у вівторок, 28 липня.

Масштабна інформаційна атака на Драпатого: що відомо

За інформацією ЦПД, у Facebook, Threads та на інших платформах масово поширюються фейки, маніпулятивні повідомлення й неперевірені чутки про головнокомандувача ЗСУ.

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Переважно через бот-акаунти поширюють неправдиву інформацію про нібито конфлікти між генералами, які “ледь не доходять до бійок”, “небувалі перевірки, обшуки та аудит у військових частинах”, “розформування ТЦК” або “відправку всіх працівників ТЦК на фронт”.

У Центрі наголосили, що така схема поширення дезінформації має конкретну мету.

– Схема масового поширення подібних матеріалів у соцмережах переслідує мету дискредитувати військове командування, провокувати конфлікти та формувати розкол в Силах оборони України, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що російська пропаганда поширює фейкові заяви нібито від імені Михайла Драпатого.

– Розганяючи фейкові заяви від імені Михайла Драпатого, у суспільстві намагаються сформувати завищені очікування та викривлене сприйняття реальності для подальшої дискредитації головкома щодо цих питань, – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, у соцмережі X була створена фейкова сторінка головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого.

У ЗМІ та Telegram-каналах почали поширювати інформацію з посиланням на нібито допис Драпатого в соцмережі X.

У ньому стверджувалося, що головноком нібито розпочав аудит у ЗСУ, щоб “чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині”.

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