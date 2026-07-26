Генеральний штаб ЗСУ заявив, що верифікований акаунт у соцмережі X під назвою Михайло Драпатий не належить головнокомандувачу Михайлу Драпатому.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб спростував наявність особистої сторінки Драпатого в Х

– Повідомляємо, що єдиними офіційними сторінками головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є: Facebook; мережа X; Viber, – йдеться у дописі.

У Генштабі закликали користуватися виключно перевіреними джерелами інформації.

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Поширене у соцмережі X повідомлення про нібито початок аудиту в Збройних силах України, опубліковане від імені головнокомандувача Михайла Драпатого, є фейковим.

Про це LIGA.net повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

– Сторінка і новина фейкові, – уточнив Лиховій.

Він наголосив, що цей допис не має жодного стосунку до Михайла Драпатого.

За інформацією із соцмережі X, акаунт Михайло Драпатий було створено у липні цього року.

Перший допис на сторінці з’явився 22 липня – у день, коли президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Відтоді на сторінці опублікували 27 дописів і один репост керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Передостанньою публікацією у неділю став допис про нібито початок аудиту Збройних сил України, який широко поширився в українських медіа.

За кілька днів після створення акаунт зібрав понад 5,36 тис. читачів.

Два дні тому на особистій сторінці у Facebook в останньому публічному дописі Михайло Драпатий подякував усім за підтримку.

– Ця сторінка надалі буде приватною, – написав він.

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