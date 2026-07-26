У мережі з’явився фейковий акаунт Драпатого: заява Генштабу
- Генштаб заявив, що верифікований акаунт Драпатого у X є фейковим.
- Повідомлення про нібито початок аудиту в ЗСУ не відповідає дійсності.
Генеральний штаб ЗСУ заявив, що верифікований акаунт у соцмережі X під назвою Михайло Драпатий не належить головнокомандувачу Михайлу Драпатому.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб спростував наявність особистої сторінки Драпатого в Х
– Повідомляємо, що єдиними офіційними сторінками головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є: Facebook; мережа X; Viber, – йдеться у дописі.
У Генштабі закликали користуватися виключно перевіреними джерелами інформації.
Поширене у соцмережі X повідомлення про нібито початок аудиту в Збройних силах України, опубліковане від імені головнокомандувача Михайла Драпатого, є фейковим.
Про це LIGA.net повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.
– Сторінка і новина фейкові, – уточнив Лиховій.
Він наголосив, що цей допис не має жодного стосунку до Михайла Драпатого.
За інформацією із соцмережі X, акаунт Михайло Драпатий було створено у липні цього року.
Перший допис на сторінці з’явився 22 липня – у день, коли президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.
Відтоді на сторінці опублікували 27 дописів і один репост керівника Офісу президента Кирила Буданова.
Передостанньою публікацією у неділю став допис про нібито початок аудиту Збройних сил України, який широко поширився в українських медіа.
За кілька днів після створення акаунт зібрав понад 5,36 тис. читачів.
Два дні тому на особистій сторінці у Facebook в останньому публічному дописі Михайло Драпатий подякував усім за підтримку.
– Ця сторінка надалі буде приватною, – написав він.