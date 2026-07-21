Президент Володимир Зеленський призначить новим головнокомандувачем ЗСУ командувача Об’єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого.

Драпатий буде головнокомандувачем ЗСУ

– Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України, – заявив президент.

Він подякував Олександру Сирському та кожному українському військовому за сильні позиції України по полі бою.

– Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна, – наголосив глава держави.

Зараз дивляться

Він розповів, що сьогодні обговорив із Сирським і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим подальші формати служби і правильну передачу справ.

– Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру, – зауважив Зеленський.

Завдання для нового головнокомандувача

– Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що:

операції Сил оборони тривають і мають тривати стабільно;

план далекобійних санкцій України, програма мідлстрайків мають виконуватись абсолютно чітко.

необхідно максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях.

– Михайло Драпатий, Євгеній Хмара й інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на Ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами, – додав глава держави.

Він наголосив, що необхідно максимально закрити небо від російських ударів.

– Дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет, – підсумував Зеленський.

Усі ухвалені рішення будуть формалізовані 22 липня.

Що відомо про Михайла Драпатого

Військова кар’єра 43-річного Михайла Драпатого розпочався у 72 окремій механізованій бригаді.

У травні 2014 року, на початку російської агресії, він командував 2 батальйоном 72 ОМБр, який брав участь у звільненні заручників у Маріуполі.

Події того часу ілюструє відоме відео з “летючим БМП”. Бойова машина на швидкості протаранила та перелетіла через барикаду проросійських бойовиків.

Наказ на штурм безпосередньо віддав Драпатий, який перебував усередині бронемашини.

Влітку 2014 року підрозділ опинився у щільному вогневому кільці біля кордону в Луганській області.

Під тривалими артилерійськими обстрілами з території РФ Драпатий узяв на себе відповідальність за вихід підрозділу та вивів з Ізваринського котла 260 бійців і понад 30 одиниць техніки. Військові подолали 160 км під вогнем.

Згодом Драпатий очолював 58 окрему мотопіхотну бригаду та виконував завдання в Авдіївці й на Бахмутській трасі.

Під час навчання в Національному університеті оборони його нагородили перехідним мечем королеви Великої Британії як найкращого випускника.

Повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року Драпатий зустрів на посаді заступника командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Військовий шлях командира

У березні 2022 року очолив оперативне угруповання військ Південь, яке зупинило просування російських військ на Кривий Ріг.

Восени 2022 року керував угрупованням Херсон під час успішної операції зі звільнення правобережжя Херсонської області.

У травні 2024 року очолив ОТУ Харків на тлі нового наступу окупантів та зупинив загрозу біля Вовчанська.

У вересні 2024 року його призначили очільником оперативно-тактичного угруповання Луганськ.

У жовтні 2024 року Михайлу Драпатому присвоїли звання генерал-майора.

У листопаді 2024 року Володимир Зеленський призначив генерал-майора Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ. На цій посаді він замінив Олександра Павлюка.

Тоді глава держави відзначив ефективну організацію оборони на Харківському напрямку під керівництвом Драпатого.

У червні 2025 року Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ після кількох ударів РФ по навчальних центрах.

За результатами розмови з президентом Драпатий перейшов на іншу посаду — командувача Обʼєднаних сил. На цій посаді він перебував до вівторка, 21 липня.

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